شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يجدد عقد محمد عودة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة نادي بتروجت فى تجديد عقد محمد عودة المدير الفنى للفريق لمدة موسمين مقبلين بداية من الموسم المقبل. جاءت هذه الخطوة من جانب ادارة بتروجت لإضفاء جو من الاستقرار على الفريق بعد النجاحات التى حققها عودة مع الفريق البترولى ونجاحه فى ابعاده عن منطقة الهبوط بعدما كان الفريق أحد المرشحين بقوة للهبوط للقسم الثانى . Advertisements يحتل بتروجت المركز الـ13 فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة.

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