إشادة المنتخبات بفنادق الإقامة بمصر .. وتجهيز 4 مطالب لكل فريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وفود المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بفنادق الإقامة التي ستسقبل فرقهم فى يونيو المقبل للمشاركة فى البطولة التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو.
وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا وطنيًا أفريقيا لأول مرة بالتاريخ حيث أوقعت القرعة الفراعنة على رأس المجموعة الأولى للبطولة بجانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى طرف المباراة الافتتاحية التى ستقام على أرضية استاد القاهرة الدولى.
وقامت الوفود التى شاركت فى قرعة أمم أفريقيا بزيارة للفنادق التى تم تخصيصها للمنتخبات خلال المشاركة فى أمم أفريقيا ، إلى جانب قيام البعض بزيارات جديدة خلال الساعات الأخيرة.
أكد مسئولو لجنة الإعاشة و الإقامة برئاسة شريف سالم أن هناك 4 مطالب تم توفيرها للمنتخبات فى كل فندق وعلى رأسها مطعم خاص لكل منتخب، وقاعة اجتماعات و مخزن للملابس و أدوات التدريب و جيم وساونا.
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