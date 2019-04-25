جلال يدفع بـ"وادى" المهاجم بدلا من المدافع أبو سليمة بعد هدف الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى، أول تغيير بنزول المهاجم محمود وادى بدلا من المدافع إسلام أبو سليمة، فى الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد المكس، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
ويخوض الأهلى مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد أزارو، يأتي علي مقاعد بدلاء الاهلي كلاً من: مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر.
فيما يضم تشكيل المصري كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن، جاء أول تغيير للمصرى بنزول مهاجم بدلا من مدافع وتغيير طريقة لعب بعد هدف الأهلى الأول الذى سجله صالح جمعة فى الدقيقة 31.
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