شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحجز المقعد الأول فى نهائي بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا لسيدات الاسكواش إلى الدور النهائي ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، وذلك عقب تغلبها في مباراة نصف النهائي على الفرنسية كاميل سيرم.

وفازت نوران بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-1, 6-11, 11-5, 11-4.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

أكدت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا أن مباراة الدور نصف النهائي والتي جمعتها بالفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة كانت صعبة للغاية خاصة أنها جاءت بعد مباراة نور الشربيني المصنفة الثانية والتي حققت جوهر المفاجأة المدوية بإقصائها من ربع نهائي البطولة. وأشارت لاعبة وادي دجلة أنها بدأت المباراة بتركيز كبير خاصة وأن كاميل سيرم في أفضل حالاتها و تقدم عروض قوية جدا و لم يكن من السهل الفوز عليها. وعن مباراة نور الشربيني والتي فازت بها جوهر بثلاثة أشواط نقابل شوطين، أكدت لاعبة دجلة أن المباريات القوية هي ما تثبت جدارة اللاعب بالوصول لمكان أفضل في التصنيف العالمي . وأضافت جوهر عن مباراة الدور النهائي والتي تترقب فيها مواجهة زميلتها في وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، أنها تتمنى التوفيق لرنيم في مباراة اليوم والتي ستجمعها بالأمريكية أماندا صبحي ليكون النهائي دجلاوي خالص، وأشارت المصنفة السابعة عالميا أنه في حالة تأهل الوليلي فالمباراة لن تكون سهلة خاصة وانهما يرتبطان بعلاقة صداقة قوية . واختتمت نوران بأنها كانت تعاني من اصابة قطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة بعد بطولة بلاك بول وخضعت لجلسات مكثفو من العلاج الطبيعي لتتمكن من المشاركة في بطولة الجونة . Advertisements































































