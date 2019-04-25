فيديو.. صالح جمعة يتقدم للأهلى أمام المصرى بالهدف الأول فى الدقيقة 31

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح صالح جمعة لاعب وسط الأهلى فى تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام المصرى فى الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد المكس، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز. ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

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