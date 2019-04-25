شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو يرفض هدية معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى فرصة محققة لتسجيل هدفا لفريقه أمام المصرى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد المكس، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز.

ومرر التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى تمريرة رائعة إلى المغربى أزارو الذى تسلمها فى مواجهة مع أحمد مسعود حارس المصرى ولكن المهاجم المغربى لم يتقن فى تسديد الكرة بشباك الفريق البورسعيدى.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة.