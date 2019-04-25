شكرا لقرائتكم خبر عن اليد ينقل نهائى دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك إلى صالة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن تعديل مكان نهائى دورى المحترفين فى الجولة الختامية المقرر لها الأحد المقبل إلى صالة أكتوبر الدولية بدلا من هيئة قناة السويس فى تمام السابعة مساءا ، بحضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط .

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى فى الجولة قبل الختامية السبت مع الجزيرة ، بينما يتقابل الزمالك مع الأوليمبي .

يذكر أن دورى محترفى اليد توقف الفترة الماضية بسبب مشاركة فريقا سموحة و الأهلى فى بطولة أفريقيا للكؤوس بالمغرب.

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