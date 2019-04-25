- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليد ينقل نهائى دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك إلى صالة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن تعديل مكان نهائى دورى المحترفين فى الجولة الختامية المقرر لها الأحد المقبل إلى صالة أكتوبر الدولية بدلا من هيئة قناة السويس فى تمام السابعة مساءا ، بحضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط .
ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى فى الجولة قبل الختامية السبت مع الجزيرة ، بينما يتقابل الزمالك مع الأوليمبي .
يذكر أن دورى محترفى اليد توقف الفترة الماضية بسبب مشاركة فريقا سموحة و الأهلى فى بطولة أفريقيا للكؤوس بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر اليد ينقل نهائى دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك إلى صالة أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.