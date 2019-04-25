شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أموتو يضيع فرصة هدف للمصرى أمام الأهلى بعد "تفويتة" على لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر أموتو مهاجم فريق المصرى فرصة تسجيل هدف لفريقه أمام الأهلى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد المكس، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز.

وأخطأ على لطفى حارس الأهلى، فى إبعاد الكرة برأسه لتمر الكرة إلى مهاجم المصرى الذى لم ينجح فى السيطرة على الكرة أو تسديدها حيث تدخل ياسر إبراهيم وأنقذ الموقف وأبعد الكرة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة.