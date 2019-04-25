شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس المصرى ينقذ مرماه من هدف بالخطأ أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ أحمد مسعود حارس المصرى مرماه من هدفا لصالح الأهلى فى المباراة المقامة بين الفريقان حالياً، على استاد المكس، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى المصرى الممتاز.

ومرر محمد جابر لاعب المصرى الكرة برأسه بالخطأ تجاه مرمى فريقه دون الربط مع حارس مرماه وكادت الكرة أن تسكن شباك الفريق البورسعيدى ليكون الهدف الأول لصالح الأهلى قبل أن ينقذ مسعود الموقف بإبعاد الكرة من على خط المرمى إلى ركلة ركنية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة.