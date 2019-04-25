انت الان تتابع تفاصيل خبر إيقاف معلق مصري شهير لنهاية الموسم.. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 08:54 مساءً - أعلن القائم بأعمال نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، إيقاف المعلق المصري الشهير مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية هذا الموسم؛ بسبب تلفظه بكلام تضمّن "إيحاءات جنسية خادشة للحياء وخارجة عن الآداب العامة".

وكان "شلبي" قد أطلق "إيحاءات جنسية" خلال تعليقه على هدف فوز "بيراميدز" في شباك الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي جرت مساء الثلاثاء (23 أبريل).

واندفع المعلق الرياضي الشهير في وصف هدف المدافع علي جبر وربطه بكلمة "عريس" و"زفاف" وشباك "لم تعد عذراء" و"ليلة الخميس"، وهو ما أثار استياءً وغضباً عارماً لدى رواد منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.

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وقال "سعدة" في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، الخميس، إنه اتُّخذ قرار إيقاف شلبي لنهاية الموسم "بشكل تشاوري بينه وبين رئيس قطاع القنوات المتخصصة، أسامة البهنسي".

وأوضح أنه تم منح مدحت شلبي مهلة لمدة أسبوع لتقنين الأوضاع وحصوله على تصريح مزاولة المهنة، مؤكداً أنه في حال عدم تنفيذ ذلك "سيعرّض نفسه للعقوبات".

وشدد على أن ما ذكره المعلق المصري "بعيد تماماً عن الأعراف والتقاليد وغير مقبول بأي حال من الأحوال".

تجدر الإشارة إلى أن شلبي غاب عن تقديم حلقة الأربعاء من برنامجه الشهير "مساء الأنوار" الذي يقدمه على قناة النيل الرياضية؛ تحت وطأة "ردود الفعل الغاضبة من تعليقه الفاضح"، كما يرى مراقبون.