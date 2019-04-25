انت الان تتابع اتحاد الكرة في أزمة بسبب ثلاثي القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

اتحاد الكرة

أصبح اتحاد الكرة المصري، في أزمة بعد تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد إرسال الاتحادات المحلية أسماء الأندية التي ترغب في المشاركة ببطولات الأندية موسم 2019- 2020، مؤكدًا أن موعد إرسال طلبات المشاركة سيكون خلال الفترة من 1 يونيو، وحتى 30 من الشهر ذاته، وفيما يتعلق بفترات القيد، حدد 3 فترات، ستكون الأولى من 1 إلى 10 يوليو، والثانية من 11 حتى 20 من الشهر ذاته مع دفع غرامة بقيمة 250 دولارًا عن كل لاعب، والفترة الأخيرة بين 21 و31 يوليو مع دفع غرامة 500 دولار عن كل لاعب، ولن يشارك اللاعب المسجل بقائمة ناديه بالدور الأول من البطولة.

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ويواجه الاتحاد المصري أزمة لتحديد أصحاب هذه المراكز في الموعد المحدد فيما يخص ترتيب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري الممتاز، بعدما أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق أن المسابقة المحلية، قد تستمر لما بعد نهاية أمم إفريقيا التي ستقام على أرض الفراعنة بين 21 يونيو و19 يوليو. ويشارك