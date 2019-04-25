انت الان تتابع العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد مباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
الزمالك
يسود اتجاه لدى لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، لتغريم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 20 ألف جنيه، نتيجة الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق أمام بيراميدز، والتى أقيمت يوم الثلاثاء الماضى فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، وقال المصدر في اللجنة لـ"التحرير"، إن الأحداث جاءت من اللاعبين وبعض أفراد الجهاز الإداري القلعة البيضاء، وبالتالي من المتوقع أن يتم تغريم النادي 20 ألف جنيه خلال الأيام المقبلة.
نجح فريق بيراميدز في خطف ثلاث نقاط غالية بعد الفوز الذي حققه على نظيره فريق الزمالك بهدف مقابل لا شيء، فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي؛ حيث أحرز هدف بيراميدز علي جبر في الدقيقة 25 من عمر اللقاء. ويحتل الزمالك المركز الثانى من مسابقة الدورى الممتناز لكرة القدم برصيد 60 نقطة
نجح فريق بيراميدز في خطف ثلاث نقاط غالية بعد الفوز الذي حققه على نظيره فريق الزمالك بهدف مقابل لا شيء، فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي؛ حيث أحرز هدف بيراميدز علي جبر في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.
ويحتل الزمالك المركز الثانى من مسابقة الدورى الممتناز لكرة القدم برصيد 60 نقطة خلف فريق بيراميدز صاحب المركز الأول برصيد 63 نقطة؛ حيث لعب الفريق الأبيض 27 مباراة، وفاز فى 18 لقاء، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر 3 فقط.
ويستعد الفريق الأبيض لمباراته يوم الأحد المقبل أمام نظيره النجم الساحلى فى لقاء إياب الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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