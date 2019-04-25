انت الان تتابع الزمالك يحجز بتروسبورت لتدريبات النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

الزمالك

قام مسئولو نادي الزمالك بحجز ملعب بتروسبورت لفريق النجم الساحلي من أجل خوض تدريباته عليه اليوم الخميس وغدا الجمعة؛ استعدادا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم، الزمالك، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية؛ حيث من المقرر أن يسافر فريق النجم إلى الإسكندرية السبت المقبل ويؤدي مرانه الأخير على ملعب الجيش ببرج العرب استعدادا للمباراة. وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس المدير الفني سفر الفريق إلى الإسكندرية بعد مران السبت المقبل استعدادا لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية بعدما تأهل لدور النصف نهائي على حساب فريق حسنية أغادير المغربي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش الثالث بالسويس، وانتهت لصالح الأبيض بهدف نظيف. وكان فريق نادي الزمالك قد تلقى هزيمة أمام فريق بيراميدز بهدف