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يورجن كلوب غاضب جدًا بسبب محمد صلاح

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

يورجن كلوب

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق الإنجليزي، عن غضبه من قرار استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز والمنتخب الوطني المصري، من التشكيل المثالي الرسمي التي أعلنت عنه اليوم الخميس رابطة الممتاز؛ حيث أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الخميس التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز والتي هيمن عليها لاعبو مانشستر سيتي الفريق متصدر البطولة والأقرب للتتويج بها بتواجد 6 لاعبين من السيتيزين، مقابل 4 لاعبين من ليفربول.

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وقال كلوب بعد إعلان رابطة اللاعبين التشكيلة المثالية للموسم في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "ليفربول بالنسبة لي هو الفريق الأفضل في الموسم، دخول 4 لاعبين من الفريق بالتشكيلة المثالية أمر مثير للإعجاب، بكل تأكيد هم يستحقون ذلك". وأضاف كلوب: "صلاح كان يستحق التواجد في التشكيلة المثالية؛ لما يقدمه اللاعب

وقال كلوب بعد إعلان رابطة اللاعبين التشكيلة المثالية للموسم في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "ليفربول بالنسبة لي هو الفريق الأفضل في الموسم، دخول 4 لاعبين من الفريق بالتشكيلة المثالية أمر مثير للإعجاب، بكل تأكيد هم يستحقون ذلك".

وأضاف كلوب: "صلاح كان يستحق التواجد في التشكيلة المثالية؛ لما يقدمه اللاعب من مستوى رائع على مدار الموسم، كما أرى أن جيني فينالدوم وجوردن هندرسون كانا أيضًا يستحقان الدخول في التشكيلة المثالية".

وتواجد 4 لاعبين من ليفربول وهم المدافعون فان دايك وأليكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون والمهاجم ساديو ماني، وأخيرًا من النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ويتصدر صلاح نجم فريق ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفًا متساويًا مع كل من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والجابوني أيرك أوباميانيج.

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