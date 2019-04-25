انت الان تتابع يورجن كلوب غاضب جدًا بسبب محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن غضبه من قرار استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز والمنتخب الوطني المصري، من التشكيل المثالي الرسمي التي أعلنت عنه اليوم الخميس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الخميس التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز والتي هيمن عليها لاعبو مانشستر سيتي الفريق متصدر البطولة والأقرب للتتويج بها بتواجد 6 لاعبين من السيتيزين، مقابل 4 لاعبين من ليفربول.

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وقال كلوب بعد إعلان رابطة اللاعبين التشكيلة المثالية للموسم في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "ليفربول بالنسبة لي هو الفريق الأفضل في الموسم، دخول 4 لاعبين من الفريق بالتشكيلة المثالية أمر مثير للإعجاب، بكل تأكيد هم يستحقون ذلك". وأضاف كلوب: "صلاح كان يستحق التواجد في التشكيلة المثالية؛ لما يقدمه اللاعب