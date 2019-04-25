وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة أزمته مع كلوب

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
محمد صلاح
رد رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح على الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العالمية أمس الأربعاء، عن توتر العلاقة بين محمد صلاح والمدير الفني الألماني يورجن كلوب؛ حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا عن أن العلاقة بين صلاح وكلوب لم تعد علاقة استثنائية كما كانت في السابق، كما أشار برنامج "تيليفوت" الفرنسي إلى أن صلاح يفكر جديًّا في الرحيل عن ليفربول، والانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني؛ لعدم ارتياحه في صفوف الريدز، وقال عباس إن كل هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.
وترددت أنباء قوية في السابق عن اهتمام الريال بضم صلاح، إلا أن إيدين هازارد نجم تشيلسي يبدو الهدف الأول للفريق؛ مما قد يحول دون مضي الرئيس فلورنتينو بيريز قدمًا في استقطاب "الفرعون المصري". وكانت تقارير صحيفة إنجليزية كشفت عن اقتراب الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، من الانتقال إلى
وترددت أنباء قوية في السابق عن اهتمام الريال بضم صلاح، إلا أن إيدين هازارد نجم تشيلسي يبدو الهدف الأول للفريق؛ مما قد يحول دون مضي الرئيس فلورنتينو بيريز قدمًا في استقطاب "الفرعون المصري".
وكانت تقارير صحيفة إنجليزية كشفت عن اقتراب الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث نشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية نقلا عن قناة «تيلى فوت» الفرنسية، أن هناك توترًا في علاقة الدولي المصري محمد صلاح مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.
ويتصدر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفًا متساويًا مع كل من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والجابوني أيرك أوباميانيج.
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