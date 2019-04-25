طارق يحيى يضع التشكيل الأمثل للزمالك في مواجهة النجم

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أكد طارق يحيى، مدرب الزمالك السابق، أن الفريق قدم مباراة غير جيدة أمام بيراميدز، ولم يستحق الفوز، مشددًا على أن الخسارة ليست نهاية المطاف، وبطولة الدوري الممتاز مازالت في الملعب؛ حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: "الفريق مُقبل على مواجهة صعبة جدًا أمام النجم الساحلي بالكونفيدرالية، ويجب الدعم والمساندة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية". وأضاف طارق يحيى أنه يجب على المدير الفني السويسري كريستيان جروس إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين مثل محمد حسن لاعب خط الوسط ومحمود عبدالعزيز.

وواصل مدرب الزمالك الأسبق تصريحاته بأن محمود عبدالعزيز أفضل بديل لتعويض غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي، وأن الاعتماد على ثنائية محمد إبراهيم وأوباما في وسط الملعب صعبة جدًا، وتتسبب في مشاكل دفاعية للفريق. وتابع بأنه يجب الدفع بمحمد عبدالغني بجانب محمود علاء على حساب محمود الونش؛ لأن عبد الغني أهدى

وواصل مدرب الزمالك الأسبق تصريحاته بأن محمود عبدالعزيز أفضل بديل لتعويض غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي، وأن الاعتماد على ثنائية محمد إبراهيم وأوباما في وسط الملعب صعبة جدًا، وتتسبب في مشاكل دفاعية للفريق. وتابع بأنه يجب الدفع بمحمد عبدالغني بجانب محمود علاء على حساب محمود الونش؛ لأن عبد الغني أهدى من الونش في التصرفات داخل منطقة الجزاء. ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية. Advertisements ووضع طارق يحيى أفضل تشكيل من وجهة نظره لخوض المباراة النجم الساحلي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". خط الدفاع: محمد عبدالسلام، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، محمد إبراهيم. خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، عمر السعيد، محمود كهربا.

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