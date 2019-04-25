انت الان تتابع زمالك 99 يضرب الأهلي برباعية في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

زمالك 99

فاز فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد عام 1999 على فريق النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري الجمهورية، على ملعب القلعة الحمراء بفرع مدينة نصر؛ حيث سجل أهداف الزمالك الأربعة كل من حسين فيصل، وهاني رشدي، ويوسف محمود، وأسامة فيصل، ويقود فريق الزمالك مواليد 1999، شريف خليل مديرًا فنيًّا، ويعاونه أحمد غانم سلطان مدربًا، ومصطفى محمود مدربًا مساعدًا، وحمدي يوسف إداري الفريق.

ودخل الأهلي المباراة وهو يأمل في تحقيق الفوز؛ لكي يختتم الموسم بصورة جيدة، إضافة إلى ما تتمتع به مواجهات القمة من طابع خاص، وهو ما أكد عليه مدحت طه إسماعيل المدير الفني لفريق الأهلي قبل اللقاء قائلاً: إن مواجهة الزمالك تعد بطولة منفردة في حد ذاتها، وإنها لا ترتبط بموقف الفريقين في الدوري، وأن كلا منهما



ودخل الأهلي المباراة وهو يأمل في تحقيق الفوز؛ لكي يختتم الموسم بصورة جيدة، إضافة إلى ما تتمتع به مواجهات القمة من طابع خاص، وهو ما أكد عليه مدحت طه إسماعيل المدير الفني لفريق الأهلي قبل اللقاء قائلاً: إن مواجهة الزمالك تعد بطولة منفردة في حد ذاتها، وإنها لا ترتبط بموقف الفريقين في الدوري، وأن كلا منهما يسعى بقوة للفوز بها.



وفاز أهلي 99 هذا الموسم في 19 مباراة، وتعادل في 8، وخسر في 6 مباريات، مسجلاً 68 هدفًا، بينما تلقت شباكه 33 هدفًا، ويقود تدريب الأهلي، مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًّا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبدالظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبدالخالق أخصائي العلاج الطبيعي.