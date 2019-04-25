الامارات | العروبة يطلب نقاط مباراته مع مصفوت كاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يطلب نقاط مباراته مع مصفوت كاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العروبة عن تمسكه بالنقاط الثلاث لمباراته أمام مصفوت والتي اقيمت في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم بشكل كامل بعد ان انتهت بالتعادل بهدفين لمثله، مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات حول المشاركة غير القانونية للاعب مصفوت الايفواري جان تشارلز سوهوسي في تلك المباراة، مشيرا الى انه سيلجأ لمحكمة كاس اذا استدعى الامر، اذا ما تم رفض الشكوى التي تقدم بها محامي النادي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين طاعنا في المستندات التي تم بموجبها تسجيل اللاعب الايفواري لعدم توفر شروط التسجيل المطلوبة كلاعب مقيم، جاء ذلك خلال لقاء ادارة العروبة مع وسائل الاعلام بحضور الامين العام احمد مبارك بن عباد ورئيس اللجنة الفنية خليفة راشد الملاحي ومدير النادي محمد عبد الله الهاشمي.

وأشار أحمد بن عباد الى ان ادارة النادي ستتبع جميع الطرق القانونية والتي تنص على عدم قانونية مشاركة اللاعب المعني خلال مباراة الفريقين وتم ارسال شكوى للجنة الانضباط ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين مستندين الى نص المادة 1/8 من لائحة الهيئة العامة للرياضة في شروط تسجيل فئة المقيمين في الدولة والتي تنص على " أن تكون الاقامة مستمرة في الدولة بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات ماضية عند تاريخ التسجيل للمراحل السنية فوق 18 سنة، مبديا استغرابه لعدم حسم ملف الشكوى مبكرا، موضحا: كنا ننتظر صدور القرار النهائي من قبل اللجنة خلال اجتماعها الأخيربناءا على المستند الذي قدمه محامي النادي والصادر عن وزارة الداخلية ويفيد بدخول اللاعب للدولة بصفته زائر وليس مقيما.

وكانت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار بدر الحمادي قد حجزت الدعوى للنطق بالحكم الى الـ 30 من الشهر الجاري