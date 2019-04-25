شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان» تحت حصار غضب جماهير «الثغر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تدريباته الجماعية على ملعب النادى بفرع سموحة، استعدادًا لمباراة نجوم المستقبل فى إطار منافسات الأسبوع 31 فى الدورى الممتاز، المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب استاد بتروسبورت.

وسعى حلمى طولان المدير الفنى للفريق خلال التدريبات وكذلك المواجهة الودية الأخيرة أمام فريق (ميدو للبويات) لعلاج الأخطاء وبحث سبل الخروج من النفق المظلم بعد توالى مسلسل الخسائر الذى دفع الفريق إلى مناطق الخطورة بجدول المسابقة.

وكان الجهاز الفنى لفريق الاتحاد بقيادة حلمى طولان قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب اللقاء الودى أمام ميدو للبويات أحد أندية الدرجة الرابعة، وانتهى بفوز الاتحاد بسداسية نظيفة فى إطار استعدادات الاتحاد لمباراة النجوم فى الدورى.

ويذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ13 قبل مباراة النجوم برصيد 33 نقطة من 30 مباراة، بينما يحتل فريق النجوم المركز الثامن عشر «الأخير» برصيد 25 نقطة من 29 مباراة وهو ما يعنى أن المواجهة صعبة على كلا الناديين.

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من ناحية أخرى، تسابق الجهاز الفنى بقياده حلمى طولان ولاعبو الاتحاد السكندرى على تهنئة المهندس محمد مصيلحى رئيس النادى بعيد ميلاده خلال الساعات الماضية وقام حلمى طولان المدير الفنى للفريق ووليد صلاح الدين مدير الكرة بتهنئة رئيس النادى بشكل خاص وأكدوا له أن هديتهم ستكون تحقيق الفوز على النجوم فى المباراة المقبلة بالدورى للهروب من شبح الهبوط.

على الجانب المقابل دشنت جماهير نادى الاتحاد على مدار الأيام الثلاثة الماضية حملة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمُطالبة رئيس النادى محمد مصيلحى بالقيام بثورة تصحيح داخل فريقى كرة القدم والسلة بعد النتائج المتواضعة خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت جماهير الاتحاد رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق نادى سموحة وكذلك التعاقد مع أحمد مرعى المدير الفنى الحالى لفريق أهلى دبى الإماراتى وأحد أبرز مدربى كرة السلة المصرية

وأطلقت الجماهير هاشتاج ( #مرعي_يا_مصيلحى و#حسام_يا_مصيلحي) فى كل الصفحات والمجموعات الخاصة بنادى الاتحاد على الفيس بوك. وكانت جماهير الاتحاد أيضا قد انتقدت بشدة الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة أجيرى وهانى رمزى المدرب العام بعد تخطى خالد قمر مهاجم الاتحاد فى كل التجارب الأخيرة وقالت بالحرف الواحد:

(كفاية ظلم بقى يا هانى يا رمزى خالد قمر من هدافين الدورى هذا الموسم مستنى إيه مهاجم عنده خبرات وقناص والمركز ده مفيش حد فى المنتخب بيقدر يلعب فى من بعد عماد متعب ياريت ميبقاش فى ظلم فى اختيارات اللاعبين قبل بطولة أمم إفريقيا).