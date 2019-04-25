شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0) والمصري (0).. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستضيف الفريق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب المكس بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 19 لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: على لطفي.
الدفاع: باسم على، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول.
الوسط: أحمد فتحي، حمدي فتحي، جيرالدو، صالح جمعة، جونيور أجايي.
الهجوم: وليد أزارو.
ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، حسين الشحات، رامي ربيعة، صلاح محسن، ناصر ماهر، رمضان صبحي، عربي بدر.
تشكيل المصري:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي، إسلام ابو سليمة، محمود حمد، عمر كمال.
الوسط: فريد شوقي، إيميكا إيزي، سعيدو سيمبوري.
الهجوم: إسلام عيسى، محمد جابر، أوستين أموتو.
ويتواجد على دكة البدلاء: محمود السيد، أحمد شوشة، عمرو موسى، عبدالناصر دي ماريا، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي.
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