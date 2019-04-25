شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يقسو على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزًا كبيرًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم وادي دجلة سريعًا في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه حسام عرفات، قبل أن يُسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 24 بتصويبة من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يُسجل المهاجم السنغالي إبراهيما نداي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65.

Advertisements

يذكر أن الإسماعيلي لم يحقق أي فوز في المباريات الأربع الأخيرة بالدوري، حيث خسر أمام بيراميدز، ثم تعادل أمام الجونة والمصري، قبل أن يعود ويخسر أمام الزمالك.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 34 ليقفز من المركز الرابع عشر إلى الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.