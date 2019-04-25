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مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

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الدفاع: باسم علي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: أحمد فتحي، حمدي فتحي، جيرالدو، صالح جمعة، جونيور أجايي.

الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، حسين الشحات، رامي ربيعة، صلاح محسن، ناصر ماهر، رمضان صبحي، عربي بدر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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