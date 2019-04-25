شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

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الدفاع: باسم علي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: أحمد فتحي، حمدي فتحي، جيرالدو، صالح جمعة، جونيور أجايي.

الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، حسين الشحات، رامي ربيعة، صلاح محسن، ناصر ماهر، رمضان صبحي، عربي بدر.