شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع القنوات المتخصصة: مدحت شلبي مستمر في الاستوديو التحليلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أسامة بهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، إن القطاع عاقب الكابتن مدحت شلبي بمنعه من التعليق لنهاية موسم الدوري، ولكنه مستمر في الاستوديو التحليلي الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة باسم «مساء الأنوار».

وأضاف بهنسي، في تصريح لـ«المصري اليوم»، تمت معاقبة شلبي أيضًا بمنع بث حلقة مساء الأنوار ليلة أمس الأول، كنوع آخر من العقاب الذي اتخذه قطاع القنوات المتخصصة، مؤكدًا أن شلبي اعتذر وأكد أنها زلة لسان ولن تتكرر.

وأكد أن التجديد لمدحت شلبي في قناة النيل للرياضة مرتبط بوجود شركة بريزنتيشن، لأنه متعاقد مع الشركة وليس مع القناة مباشرة.

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وأوضح أن منعه من التعليق ليس له علاقة بوجوده في التليفزيون بالاستوديو التحليلي.

كان المجلس الأعلى للإعلام فتح تحقيقًا فيما قاله شلبي على الهواء مباشرة، عن هدف فريق بيراميدز في مرمى الزمالك، الثلاثاء الماضي.

وأضاف بيراميدز الزمالك إلى قائمة ضحاياه، عندما تغلب عليه 1-صفر، وانتزع منه الصدارة، بملعب الدفاع الجوي في القاهرة، في القمة المؤجلة من المرحلة 26 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

إلا أن وصف شلبي، الذي تحدث عن «عريس» و«زفاف» وشباك «لم تعد عذراء» عند تسجيل الهدف، أثار حالة من الجدل.