شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الأهلي بثلاثي هجومي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لخوض اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الأهلي، والذي سينطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 19 لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، محمود حمد، عمر كمال.
الوسط: فريد شوقي، إيميكا إيزي، سعيدو سيمبوري.
الهجوم: إسلام عيسى، محمد جابر، أوستين أموتو.
ويتواجد على دكة البدلاء: محمود السيد، أحمد شوشة، عمرو موسى، عبدالناصر دي ماريا، حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادي.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يواجه الأهلي بثلاثي هجومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.