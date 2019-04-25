شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يبحث عن فوز بالبوندسليجا يبقيه فى الصراع على بطاقة دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعد أن حسم بايرن ميونيخ المتصدر وملاحقه بوروسيا دورتموند رسميًا البطاقتين الأوليين المؤهلتين لدورى أبطال أوروبا، بانتظار معرفة أى منهما سيتوج بلقب الدورى الألمانى لهذا الموسم، وذهاب البطاقة الثالثة منطقيا إلى لايبزيج، تشهد المراحل الأربع الأخيرة صراعا حاميا بين أربعة فرق على البطاقة الرابعة الأخيرة.

وسيكون باير ليفركوزن مطالبا بالفوز غدا الجمعة، فى افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين على مضيفه أوجسبورج الرابع عشر إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه بالعودة إلى مسابقة دورى الأبطال التى لم يغب عنها سوى مرتين منذ موسم 2011- 2012 (فى 2012- 2013 و2017- 2018).

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ويدخل فريق المدرب الهولندى بيتر بوس مباراة الجمعة وهو فى المركز السابع برصيد 48 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل لدورى الأبطال، والذى يلعب السبت على أرضه ضد هرتا برلين الحادى عشر.

ويدرك ليفركوزن أن لا بديل له عن الفوز فى مباراة الجمعة، لاسيما أنه مدعو فى المرحلة المقبلة لاستضافة إينتراخت فرانكفورت بالذات فى مواجهة مصيرية لحظوظه القارية، قبل أن يستضيف شالكه الذى يقاتل لتجنب الهبوط، وصولا إلى المرحلة الختامية التى يحل فيها ضيفا على العاصمة وهرتا برلين.

لكن الصراع ليس محصورا بين ليفركوزن وفرانكفورت، بل يفصل بينهما بوروسيا مونشنجلادباخ وهوفنهايم اللذان يتقدمان على فريق بوس بفارق ثلاث نقاط ونقطتين على التوالى قبل أن يلعب الأول مع ضيفه فولفسبورج الأحد، والثانى مع مضيفه شتوتجارت السادس عشر السبت.