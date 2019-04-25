شكرا لقرائتكم خبر عن «ليون» يسعى لتعزيز حظوظه فى بطاقة دورى الأبطال عندما يواجه «بوردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى «ليون» إلى تعزيز حظوظه فى حجز بطاقة الدور التمهيدى لمسابقة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل على الأقل عندما يحل ضيفًا على «بوردو»، غدا الجمعة، فى افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدورى الفرنسى فى كرة القدم.

ويحتل «ليون» المركز الثالث المؤهل إلى الدور التمهيدى لمسابقة دورى أبطال أوروبا، برصيد 59 نقطة، ويواجه منافسة شرسة من غريمه سانت إتيان، الرابع، «56 نقطة»، ومرسيليا الخامس، «54 نقطة»، قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.

ولا تزال حظوظ «ليون» قائمة لحجز البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى المسابقة القارية العريقة، التى تكون من نصيب صاحب المركز الثانى، الذى يحتله «ليل» حاليًا برصيد 65 نقطة، لكنه يطمح إلى التركيز على المركز الثالث فى انتظار مواجهتهما فى المرحلة المقبلة فى الخامس من مايو المقبل.

واستعاد «ليون» نغمة الانتصارات فى المرحلة الماضية عندما تغلب على «أنجيه» 2- 1، واضعًا حدًا لثلاث هزائم متتالية بخروجه من الدور نصف النهائى لمسابقة الكأس على يد «رين» 2- 3، ثم أمام ديجون 1- 3 ونانت 1- 2 فى الدورى، ما دفع مدربه، برونو جينيسيو، إلى اتخاذ قرار ترك الفريق فى نهاية الموسم.

ويتولى «جينيسيو» مهام المدرب منذ ديسمبر 2015، وكان من المقرر أن ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى.

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وأكد رئيس ليون، جان ميشال أولاس، أمس الأول الأربعاء، عقب تتويج الفريق النسوى بلقب الدورى للمرة الـ13 تواليًا، أن مواطنه الدولى السابق، لوران بلان، بين المدربين الذين يتمنى قيادتهم للإدارة الفنية للفريق.

وقال: «لوران بلان بين المدربين الذين بإمكانهم إثارة اهتمامى. قلت إننى أتمنى التعاقد مع مدرب باستطاعته تمكيننا من طموحات معينة، وأريد تعيين مدرب يتحدث اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. لوران بلان مناسب بالنسبة لى ولـ«ليون»، ولكن الأمر كذلك أيضًا بالنسبة لجوزيه مورينيو وآخرين».

ويأمل «ليون» فى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبى «بوردو»، الرابع عشر، عقب خسارتين متتاليتين أمام سانت إتيان و«نيم»، كما أنه حقق فوزًا واحدًا فقط فى مبارياته التسع الأخيرة.

يُذكر أن «ليون» تنتظره قمة أخرى فى 12 مايو المقبل أمام مضيفه مرسيليا، الذى يخوض اختبارًا صعبًا، الأحد المقبل، أمام ضيفه نانت، الثالث عشر، المنتشى بثلاثة انتصارات متتالية، أبرزها على ليون وباريس سان جرمان، المُتوَّج باللقب.

ويملك سانت إتيان فرصة تشديد الخناق على «ليون» إن لم يكن اللحاق به إلى المركز الثالث فى حال خسارته أمام «بوردو»، عندما يستضيف تولوز، الخامس عشر.

وتُستكمل مباريات المرحلة، الأحد المقبل، لفسح المجال أمام باريس سان جرمان، الذى ضَمِن فى المرحلة الماضية احتفاظه باللقب، و«رين» لخوض المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا، غدًا السبت.