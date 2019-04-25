شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والنصر جاهزان لنصف نهائى كأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تبرز موقعة الكلاسيكو بين الاتحاد، حامل اللقب، والنصر، السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فى الدور نصف النهائى لمسابقة كأس الملك السعودى فى كرة القدم.

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ويفتتح الدور نصف النهائى، الجمعة، بلقاء الهلال مع التعاون، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتكتسى قمة الاتحاد والنصر أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، وقد جاءت بعد أسبوعين من لقائهما فى المرحلة السابعة والعشرين من الدورى المحلى عندما فاز الأول على مضيفه 3- 2 فى الرياض، وابتعد عن منطقة الخطر، فيما خسر النصر الصدارة لصالح جاره الهلال، حامل اللقب، قبل أن يستردها مؤقتًا فى انتظار المباراة المؤجلة التى تجمع الأخير بـ«التعاون»، الإثنين المقبل.

ويدخل الاتحاد، الذى اقترب من بلوغ الدور ثمن النهائى لمسابقة دورى أبطال آسيا، المباراة بمعنويات عالية، بعد تحسن نتائجه فى الآونة الأخيرة بفضل مدربه الجديد القديم التشيلى خوسيه سييرا، الذى أبعده عن منطقة الخطر.