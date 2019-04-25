شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يتمسك بضم هداف الدورى للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل 6 لاعبين دائرة اهتمام خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى تمهيدا لضمهم للقائمة النهائية للمنتخب الوطنى لكرة القدم استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التى ستقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بعدم ظهورهم بمستوى جيد مع فرقهم خلال مشاركتهم فى اللقاءات الرسمية الأخيرة.

ويتصدر أحمد على مهاجم المقاولون ومتصدر الهدافين بالدورى برصيد 15 هدفا حتى الآن القائمة المرشحة للمنتخب بعد توصية هانى رمزى المدرب المساعد الذى تابعه مؤخرا وأبلغ أجيرى بأحقية اللاعب فى التواجد لحل أزمة العقم التهديفى للمهاجمين.

وبات عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، قريبا من العودة للمنتخب بعد الأداء القوى الذى يقدمه مع الفريق ووصوله إلى مستوى نال به إعجاب الجميع بجانب خطورته داخل المستطيل الأخضر، كما دخل زميله رجب بكار فى الصورة لنجاحه فى لفت الأنظار بشدة مؤخرا، كما دخل ثنائى الزمالك محمود كهربا وعمر السعيد فى دائرة الاهتمامات حيث يتميز الأول بالمهارة والخطورة بينما يجيد الثانى التسجيل بشكل جيد خلال المباريات.

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فيما أبدى الجهاز الفنى للفراعنة إعجابه بأداء عبدالرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى وتم وضعه فى قائمة المرشحين للقائمة النهائية.

يأتى هذا فى الوقت الذى ساد فيه الخلاف بين الجهاز الفنى للمنتخب ومجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب رفض الأول لائحة المكافآت التى وضعها الاتحاد وتنص على حصول كل لاعب على 100 ألف جنيه فى حالة التتويج بكأس الأمم الأفريقية، وطلب الجهاز الفنى تعديل اللائحة لتكون تحفيزية للاعبين لشحذ همهم خلال المباريات خاصة أن أجيرى يدرك صعوبة المنافسة على اللقب لتواجد منتخبات كبيرة تضم عناصر مميزة خصوصا منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا.

وينتظر أن يناقش «أجيرى» ملف اللائحة فى جلسة خاصة مع هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، كما رفض المدير الفنى تدخل أعضاء الجبلاية فى اختيار القائمة النهائية.

من جانبه أكد هانى رمزى المدرب المساعد للمنتخب أن عملية التحضير للبطولة تسير وفق نظام متفق عليه وكل عنصر بالجهاز الفنى مسؤول عن ملف يقوم به على أكمل وجه من أجل الوصول إلى أفضل برنامج يمنح المنتخب الأفضلية خلال البطولة التى نسعى للفوز بها لإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة لرؤية فريقها على منصة التتويج.

وأضاف أن مواجهة زيمبابوى فى افتتاح البطولة ستكون صعبة جدًا خاصة مع تغير مستوى، وشكل المنتخبات فى القارة السمراء. وأوضح أن البعض قد يرى سهولة فى مواجهة أوغندا لكن خبرة سيباستيان ديسابر بالكرة المصرية تصعب من المهمة؛ خاصة أنه قاد الإسماعيلى فى فترة سابقة، ويعد متابعًا جيدًا لمنتخبنا ولاعبينا.