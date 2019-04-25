تعرف على حلم لوكاكو باللعب فى الدورى الإيطالى

يتطلع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للعب بالدورى الإيطالى بعد محطة الشياطين الحمر فى إنجلترا.

ألمح مهاجم مانشستر يونايتد فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى سبورت"الإيطالية، إلى إستعداد يوفنتوس وإنتر ميلان للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

قال لوكاكو، :"اللعب في الدوري الإيطالي هو حلم وسيكون شيء رائع إذا حققته قريبًا، ولكن حاليًا أنا أركز مع مانشستر يونايتد وأركز على تحقيق المركز الرابع".

وتابع نجم مان يونايتد، :"أتذكر في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي بعام 1998 بين إنتر ميلان ولاتسيو، عندما رأيت البرازيلي رونالدو يلعب، أدركت أنني أريد أن أكون مثله كلاعب محترف وكان علي التدريب بكل قوة".

أضاف اللاعب البلجيكى قائلاً، :"كنت أريد أن العب في تشيلسي بشكل منتظم، ولكن جوزيه مورينيو لم يمنحني الفرصة، لذلك قررت الرحيل، ولكن في مانشستر يونايتد أعطاني الفرصة سأكون دائمًا ممتنًا له".

جدير بالذكر أن روميلو لوكاكو قد إنضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادمًا من نادي إيفرتون .

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حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على مضيفه فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2 - 0، فى لقاء الديربى الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول من المباراة، والتى جاءت مثيرة من جانب الفريقين، فى ظل المحاولات للوصول إلى المرمى.

وفى الشوط الثانى نجح البرتغالى بيرناردو سيلفا فى تسجيل أول أهداف مانشستر سيتي فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، من تسديدة زاحفة، خدعت حارس اليونايتد ديفيد دى خيا.

وأضاف الألمانى ليروى سانى هدف مان سيتي الثانى فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية فشل دى خيا حارس مانشستر يونايتد فى التصدى لها.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 89 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثانى برصيد 88 نقطة، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة فى المركز السادس.