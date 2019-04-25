تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. باسم علي أساسياً.. وفتحي يعاون حمدي في الوسط

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة المصري في لقاء مؤجل من الجولة 19 في بطولة الدوري الممتاز، على استاد المكس.
لاسارتي اعتمد على باسم علي في مركز الظهير الأيمن، وقام بإشراك أحمد فتحي إلى جوار حمدي فتحي، في محاولة لتعويض الثنائي الغائب عمرو السولية وحسام عاشور.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: باسم علي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول
خط الوسط: أحمد فتحي، حمدي فتحي، صالح جمعة
ثلاثي الهجوم: جونيور أجايي، جيرالدو، وليد أزارو
ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير - حسين الشحات - رامي ربيعه - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن - عربي بدر.
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