شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة العريني.. الاتحاد السعودي يعلن تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني وعضوية كل من:«عيسى العيسى، فيصل الداوود، طلال القحطاني، وعبدالعزيز العريفي».

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة ماجد العريني وعضوية كل من:«عيسى العيسى، فيصل الداوود، طلال القحطاني، وعبدالعزيز العريفي».

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