شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمباراة الاهلى والمصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي وإيهاب جلال مدرب المصري تشكيل فرقهما للمباراة المقرر لها فى الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

وضم تشكيل الأهلى ، كلاً من : على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، ايمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو

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وضم تشكيل المصري ، كلاً من ، أحمد مسعود ، كربيم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمجد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، غسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، وعمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.