شكرا لقرائتكم الأهلى يستعين بالمياه مرتين قبل مواجهة المصرى؟ اعرف السر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بمجرد نزوله إلى أرض الملعب، توجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، بطلب إلى إدارة الملعب بضرورة رش ملعب المباراة جيدا قبل إجراء عمليات الإحماء للاعبى الفريق.

ولم يتوقف طلب سيد عبد الحفيظ عند هذا الحد بل أنه شدد على مسئولى ملعب المكس بضرورة رش الملعب جيدا مرة أخرى قبل انطلاق المباراة، بعدما فوجئ بصلاصبة أرضية الملعب وحاجتها إلى أن ترش جيدا.

ويواجه الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19 للدورى العام المصرى.