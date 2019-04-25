شكرا لقرائتكم الاهلى والمصري .. تواجد أمنى مكثف على مداخل ملعب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلى والمصري

تواجد أمنى مكثف شهدته مداخل ملعب المكس الذى يحتضن مواجهة الاهلى والمصري المؤجلة من الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس. الاهلى والمصري وتنظيم عملية الجماهير سبب التواجد الأمنى

قوات الأمن تواجدا بكثافة على أبواب ملعب المكس الذى يحتضن مباراة الاهلى والمصرى لمنع دخول الجماهير اللذين لا يحملون تذاكر أو الغير مصرح لهما بالدخول لحضور اللقاء. Advertisements الاهلي والمصري ويحل الأحمر ثالثا فى ترتيب الدورى

ويدخل الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاهلى والمصري .. تواجد أمنى مكثف على مداخل ملعب المباراة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.