بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الأهلي 0 والمصري 0 فى الدورى المصري...

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضد المصري البورسعيدى فى إطار مباريات الدوري المصرى الممتاز المؤجلة من الجولة 19.

ويقدم "الخليج 365" بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الأهلي والمصري فى الدورى المصري الممتاز للقراء فى جميع أنحاء الوطن العربي والعالم لكل العشاق والمتابعين من جماهير القلعة الحمراء.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الأهلي.

20: احمد مسعود يعدل خطأ الخروج العشوائي ويلحق هدف محقق للأهلي.

19: أفضلية للمصري فى منتصف الملعب وتأمين دفاعي قوي.

17: عرضية خطيرة من المصري وارتباك فى الأهلي.

16: لمسة يد على ياسر ابراهيم من منتصف الملعب.

14: المصرى يمتلك الكرة فى منتصف الملعب ويحاول الوصول لمرمى على لطفي.

13: خروج خاطئ من علي لطفى وضياع الهدف الأول من المصري عن طريق أوموتو.

12: الأهلي يشن هجمة خطيرة تنتهي بعرضية من باسم علي فى يد الحارس.

10: ياسر ابراهيم يشتت هجمة للمصري من الجبهة اليمنى للأهلي

09: استحواذ من الأهلي وحماسية شديدة من الجانبين.

07: توقف المباراة لسقوط مدافع المصري.

06: وليد أزارو يقع فى التسلل من كرة طولية.

04: المصري يستحوذ على نصف الملعب.

03: الأهلي يبادل المصرى الضغط الأمامى بنجاح.

02: أحمد مسعود يلتقط الكرة العرضية ويفسد الهجمة الأولي.

01: ضغط أمامي للاعبي المصري أمام الأهلي.

00: انطلاق المباراة.

00: ايهاب جلال يتوجه لتحية لاسارتى وجهاز الأهلي.

00: خافيير أجيرى يحضر مباراة الأهلي والمصري من المقصورة الرئيسية.

ويضم التشكيل ، كلاً من : على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، صالح جمعة ، على معلول، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

التشكيل الرسمي للمصري ضد الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لمباراة الاهلي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.