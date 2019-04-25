شكرا لقرائتكم الاهلي والمصري .. لاسارتي يتراجع عن "ذلة لسان" مع الكبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استبعد الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، الثلاثي :أحمد فتحي و حسام عاشور و أيمن أشرف، من مباريات الفريق بعد لقاء بيراميدز و الذي انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف احرزه البرازيلي "كينو"، و ذلك بتراجع مستوى الثلاثي و عدم كفاءتهم ضد المنافسين.
ولكن سرعان ما نقض لاسارتي القرار و أعاد احمد فتحي و أيمن أشرف إلى قائمة الفريق أمام المصري، اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19، وخرج حسام عاشور عن القائمة للإصابة في العضلة الضامة.
قائمة الأهلي لمباراة المصري :
حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - باسم علي.
خط الوسط: حمدي فتحي - عربي بدر - هشام محمد - رمضان صبحي - صالح جمعة - احمد الشيخ - جيرالدو - جونيور أجايي - حسين الشحات - ناصر ماهر.
خط الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو.
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