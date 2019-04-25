شكرا لقرائتكم الاهلي والمصري .. الشيخ وهشام محمد يخوضان تدريبات بدنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي والمصري



طلب الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى من هشام محمد وأحمد الشيخ القيام بتدريبات الجرى حول الملعب قبل انطلاق مواحهة الاهلى والمصري المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب المكس.

الاهلي والمصري مؤجل من الجولة الـ 19



مباراة الاهلي والمصري المقرر إقامتها على ستاد المكس مؤجلة من الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الاهلي والمصري .. تشكيل المباراة



تشكيل مباراة الاهلي والمصري ضم للاهلي: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

الاهلي والمصري .. مقاعد البدلاء



مقاعد بدلاء الاهلي والمصري ضمت كلاً من: مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر وإستبعد لاسارتي المدير الفني للأهلي الثنائي هشام محمد وأحمد الشيخ من قائمة الفريق التى سافرت للأسكندرية لخوض اللقاء.

Advertisements

الاهلي والمصري .. تشكيل المصري



تشكيل مباراة الاهلي والمصري ضم للمصري ، كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ترتيب الاهلي والمصري فى الدوري



ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.