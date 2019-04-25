خبر بـ260 ألف دولار.. هكذا فاجأ كاف منتخبات إفريقيا قبل كان 2019...

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جدة - عمرو شويل أنعشت المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" خزائنها بـ260 الف دولار، من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف". ومنح "كاف" هذا المبلغ المذكور للـ24 منتخبا المشاركين فى كان 2019 بمصر، حتى يتسنى لهم التحضير الجيد للبطولة، والظهور بالشكل المشرف لمنتخبات القارة السمراء، على أن يتم خصم تلك المبالغ من مكافأة المشاركة فى البطولة.

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