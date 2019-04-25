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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي .. عماد السيد يحرس عرين الأبيض اقترب الحارس عماد السيد من حراسة عرين الزمالك فى المباراة المقبلة أمام النجم الساحلى التونسي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل بذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي اقترب الحارس عماد السيد من حراسة عرين الزمالك فى المباراة المقبلة أمام النجم الساحلى التونسي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل بذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. ويلتقى الزمالك ضد النجم الساحلي فى المباراة التى ستجمعهما فى ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفيدرالية فى المباراة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب استاد برج العرب. Advertisements كريستيان جروس من جانبه، أثنى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، بمستوى الثنائى عماد السيد وعمر صلاح حارسى مرمى الفريق في تدريبات اليوم، حيث تألق الثنائى فى التصدى للعديد من الكرات أثناء المران الذى خاضه اللاعبون بالتسديد على المرمى وسط متابعة من المدرب السويسرى. من جانبه، أثنى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، بمستوى الثنائى عماد السيد وعمر صلاح حارسى مرمى الفريق في تدريبات اليوم، حيث تألق الثنائى فى التصدى للعديد من الكرات أثناء المران الذى خاضه اللاعبون بالتسديد على المرمى وسط متابعة من المدرب السويسرى. وكان السويسرى جروس قد خصص فقرة من التدريب على التسديدات لاستغلالها خلال الفترة القادمة ضمن الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلى التونسى.

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