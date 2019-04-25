شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. كيف يتغلب لاسارتي على الغيابات؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل انطلاق مباراة اليوم بين الأهلي و المصري المؤجلة من الجولة الـ١٩، يرغب كل فريق في تحقيق الفوز على الآخر، فى الأهلي يسعى للفوز للاحتلال المركز الثاني، والمصري أيضا يريد حصد الثلاث نقاط للبقاء في المركز الرابع، و لسوء حظ لاسارتي الغيابات تضرب الأهلي قبل المباراة، فهناك من هو غائب للإيقاف، و آخرين غائبين بوجودهم في "مستشفى الأهلي".

فوجئ لاسارتي بإصابة حسام عاشور في العضلة الضامة، و كذلك سعد سمير ووليد سليمان و كريم نيدفيد، و شريف إكرامي للإصابة، أما محمد الشناوى و عمرو السولية و مروان محسن للإيقاف.

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لذلك اضطر مارتن لاسارتي لضم مصطفى شوبير، حارس فريق الشباب،. و زميله عربي بدر لقائمة اللقاء لتعويض لعنة الغيابات التي احلت عل الفريق.

فكيف يستخدم مارتن لاسارتي الذي يواجه شبح الإقالة بعد الخروج الإفريقي و هزيمة بيراميدز أوراقه للخروج من هذه المباراة بالثلاث نقاط التي لابديل عنها؟