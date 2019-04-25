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شكرا لقرائتكم الاهلي والمصري .. صبحى والشحات على مقاعد البدلاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي والمصري
جاء رمضان صبحى وحسين الشحات فى صدارة بدلاء المارد الأحمر قبل مباراة الاهلي والمصري المقرر لها بعد قليل على ملعب المكس ضمن مؤجلات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
الاهلي والمصري .. قائمة البدلاء
وجاءت قائمة البدلاء لمباراة الاهلي والمصري كالتالى :
مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر.
الاهلي والمصري وترتيب الفريقين
ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.
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