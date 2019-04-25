الاهلي والمصري .. لاعبو الأحمر يصلون ملعب المكس...

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جدة - عمرو شويل الاهلي والمصري الاهلي والمصري .. لاسارتى يعامين ملعب المباراة

عاين الجهاز الفنى للنادى للمارد الأحمر بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى ملعب مباراة الاهلي والمصري فور وصول اللاعبين للتأكد من "النجيلة" وحالتها تجنبا لشبح إصابة اللاعبين الذى كان يحدث طوال الفترة الماضية. Advertisements الاهلي والمصري وترتيب الفريقين فى جدول الدورى

يحتل المارد الأحمر قبل مباراة الاهلي والمصري المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.

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