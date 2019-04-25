شكرا لقرائتكم دجلة يسجل ثلاثية وشيلونجو يهدر ثلاثية.. و3 نقاط ضائعة من الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قفز وادى دجلة إلى المركز الـ 11 بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف نظيفة الذى تجمد رصيده عند النقطة 37 فى المركز السابع. وأحرز ثلاثية دجلة كلا من حسام عرفات هدفى فريق وادى دجلة فى الدقيقة 13 و 24 ثم أضاف إبراهيما نداى الهدف الثالث فى الدقيقة 65 من عمر الشوط الثانى . الشوط الأول Advertisements وجاء أحداث الشوط الأول بالأفضلية لأصحاب الأرض فريق وادى دجلة حيث تمكنوا من الضغط على دفاع الإسماعيلى بينما شهدت الدقائق الأخيرة إهدار لاعبى الدراويش الكثير من الفرص أبرزها فرصة شيلونجو بالدقيقة 42 ليفشل فى التسجيل وتقليص الفارق لهدف بعدما تقدم دجلة بثنائية نظيفة. الشوط الثانى بينما جاء أحداث الشوط الثانى سجال بين لاعبى الفريقين وادى دجلة و الإسماعيلى وتمكن إبراهيما نداى من إضافة الهدف الثالث لدجلة بالدقيقة 65 بعد تمريرة طويلة من محمد عبد المنصف " أوسة" حارس دجلة وحاول محمد الشامى مهاجم الدراويش فى تسجيل هدف للدراويش ولكن دون جدوى.

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