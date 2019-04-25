شكرا لقرائتكم سيدات سلة الأهلى يتوجن ببطولة دورى السوبر best of 3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق سلة سيدات الأهلى بقيادة إيهاب الألفى ببطولة دورى السوبر best of 3 بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 78/82 جاءت نتيجة الفترات بتقدم الأهلى كالتالى: 22/ 23 و 43/ 46 و 60/ 66 Advertisements وتم التتويج بعد أن حقق الأحمر الفوز أمام الفريق السكندرى حيث خسر فى الأولى 69/75 و فاز فى الثانية 76/55 ليحقق الفوز فى المباراة الأخيرة 78/ 82 . يذكر أن الأهلى توج ببطولة الدورى المرتبط ديسمبر الماضى ليكون فريق السيدات قد تمكن من تحقيق الثنائية.

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