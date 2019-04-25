الزمالك ضد النجم الساحلى .. جروس يعود والتسديد على المرمى أهم التعليمات...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلى

الزمالك ضد النجم الساحلى .. جروس يعود لمران الزمالك



قبل مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية الأحد المقبل قاد السويسرى كريستيان جروس تدريبات الفريق الأبيض بعدما غاب عن المران الماضى بسبب جلسته مع مجلس الإدارة.

الزمالك ضد النجم الساحلى .. جروس يحفظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية



حفظ حروس اللاعببين قبل مواجهة الزمالك ضد النجم الساحلى بعض الجمل التكتيكية والهامة والتى يأتى على رأسها التسديد من خارج منطقة الجزاء فضلا عن استغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الخصم.

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الزمالك ضد النجم الساحلى .. مدبولى يخضع لتدريبات بدنية



قبل مواجهة الزمالك ضد النجم الساحلي خضع أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق الأبيض لتدريبات بدنية منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال فيما خضع محمود عبد المنعم كهربا وطارق حامد ويوسف أوباما لاعبو الزمالك لتدريبات فى صالة الجيمانزيوم؛ واكتفوا بخوض تلك التدريبات البدنية.

الزمالك ضد النجم الساحلى .. بهاء مجدى فى المران



الزمالك ضد النجم الساحلى حيث شهدت تدريبات الزمالك، حضور بهاء مجدى ومحمد حسن وأحمد مدبولى وكهربا ويوسف أوباما وطارق حامد وعماد السيد ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز وعمر صلاح، لاعبو الفريق بينما حصل بقية اللاعبين على راحة من التدريبات عقب مباراة بيراميدز بعد قرار جهاز الزمالك بأن يكون مران اليوم اختيارى أمام جميع اللاعبين.