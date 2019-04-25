شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلى والمصري في إستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نطلقت مباراة الاهلى والمصرى بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

ويلعب الاهلي مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

ويأتي علي مقاعد بدلاء الاهلي كلاً من: مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر.

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فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.