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عمرو منسي ونور الشربيني يشهدان توزيع الجوائز ببطولة الجونة للرواد للأسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا للسيدات، توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة الجوانة الدولية لرواد الاسكواش.

 

وأقيمت منافسات بطولة الجونة للرواد للمراحل العمرية 35, 45, 55 عام، وكان عمرو منسي لاعب الاسكواش السابق قد حصل على لقب وصيف البطولة بمنافسات 35 عام .

 

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وتنطلق اليوم منافسان الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية لمحترفي الاسكواش، حيث ضمنت مصر لقب الرجال بتأهل علي فرج المصنف الأول وطارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف السادس و فارس الدسوقي.

 

بينما في منافسات السيدات تأهلت كل من رنيم الوليلي المصنفة الأولى، نوران جوهر المصنفة السابعة لاعبتي وادي دجلة .

 

 

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