شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي يخوض تدريبات تأهيلية فى المكس قبل مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائي الاهلي أحمد الشيخ وهشام محمد تدريبات بدنية وجري حول الملعب قبل إنطلاق مباراة الفريق أمام المصري المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الخميس، بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

ويلعب الاهلي مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

ويأتي علي مقاعد بدلاء الاهلي كلاً من: مصطفي شوبير، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وعربي بدر وإستبعد لاسارتي المدير الفني للأهلي الثنائي هشام محمد وأحمد الشيخ من قائمة الفريق التى سافرت للأسكندرية لخوض اللقاء.

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فيما يضم تشكيل المصري ، كلاً من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.