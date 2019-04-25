شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل مع بتروجيت 1/1 استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد المصانع الحربية . وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت Advertisements ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف . ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .

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