شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حارسا الزمالك أكبر الفائزين فى مران التسديدات بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بمستوى الثنائى عماد السيد وعمر صلاح حارسى مرمى الفريق في تدريبات اليوم، حيث تألق الثنائى فى التصدى للعديد من الكرات أثناء المران الذى خاضه اللاعبون بالتسديد على المرمى وسط متابعة من المدرب السويسرى.

وكان السويسرى جروس قد خصص فقرة من التدريب على التسديدات لاستغلالها خلال الفترة القادمة ضمن الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.



عماد السيد وجروتز مدرب الحراس



محمد حسن



جروس



جروس



عمر صلاح